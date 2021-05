Prefeitura Governador Celso Ramos – SC abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos – SC faz saber aos interessados a abertura de um novo processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas no cargo de auxiliar de serviços gerais, função que exige nível fundamental completo e oferta salário de R$ 1.073,52, por 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 6 de junho de 2021, no horário das 13h30 às 18h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, situada na avenida Papenborg, Nº 2455, Areias de Baixo, Governador Celso Ramos, ou via e-mail “[email protected]”.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 20 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos especifico. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 19 de junho de 2021.

A seleção é válido para o ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL 2021