Prefeitura Municipal de Tijucas – SC abre novo Processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Tijucas, Santa Catarina, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Pedagogo do Programa de Acolhimento Institucional Casa Lar; Psicólogo do Programa de Acolhimento Institucional Casa Lar; Recepcionista; Assistente Social; Assistente Social do Programa de Acolhimento Institucional Casa Lar; Motorista I; Psicólogo; Agente Operacional do Bolsa Família; e Auxiliar de Serviços Gerais.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.156,08 a R$ 3.341,75, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de junho de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Faepesul. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 60,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 1º a 8 de junho de 2021, conforme edital.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio logico e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 27 de junho de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



EDITAL 03/2021