Preocupado em blindar elenco do mercado, Leão abre conversas sobre renovação de Tinga

A Jangada Atômica iniciou as tratativas para a renovação do lateral-direito Tinga. O jogador tem um histórico no Leão construído desde 2015. O camisa 2 tem vínculo no Pici até o final de 2021. A informação é do portal O Povo.









A preocupação do Fortaleza é que o lateral deixe o clube sem custos, bem como, também blindar o atleta para que não aconteça a assinatura de um pré-contrato com alguma equipe interessada em uma transferência do lateral. Nas conversas entre o Tricolor e o agente de Tinga, o consenso mais trabalhoso a se definir se refere ao tempo de contrato que a renovação contemplará.

Mesmo que ainda tenha olhos no mercado da bola para possíveis novos nomes no Pici, a diretoria do Leão não descuidou das peças que formam o elenco. Recentemente foi fechada a renovação de Wellington Paulista até o final de 2022 e também o clube está bem adiantado em conversas com o lateral-esquerdo Bruno Melo, que miram mais dois anos para o jogador no Tricolor.

Tinga foi revelado pelo Grêmio, sua primeira passagem no Pici foi em 2015. Depois, voltou em 2018 e se estabeleceu no Fortaleza. No total, em duas passagens, o camisa 2 foi autor de 17 gols com a camisa do Leão e conquistou cinco títulos: três Campeonatos Cearense (2015, 2019 e 2020), um da Copa do Nordeste (2019) e um da Série B (2018).