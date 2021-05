Presidente do Sampaio Corrêa busca seu 15º título em 14 anos

Maranhense

Presidente de clube nordestino busca seu 15º título em 14 anos de gestão



Sérgio Frota conquistou 14 títulos em 14 anos de gestão, com média de um título por ano no Sampaio Corrêa

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 20 (AFI) – O Campeonato Maranhense conhecerá seu campeão de 2021 neste domingo (23), às 10h, no Estádio Castelão, no Superclássico entre Sampaio Corrêa, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e Moto Club. Com a vitória na primeira partida, a Bolívia Querida jogará por um empate em busca do 35º título estadual na sua história.

Foto: Divulgação / Sampaio Corrêa

E quem faz parte desta grande história é o presidente do clube, Sérgio Frota, conhecido como papa titulo do Nordeste. Já foram 14 títulos em 14 anos de gestão, com média de um título por ano desde que assumiu o Sampaio Corrêa como mandatário, em 2007, quando o clube não disputava nenhuma competição nacional e era o 63º colocado no ranking da CBF e hoje é o 33º.

“Sabemos que quando você conquista um título ou um acesso é facilitado, mas quando não ganha vem as críticas. Estamos vivendo um momento difícil no Brasil e em nosso estado com a pandemia do covid-19, que nos fez perder amigos, cidadãos maranhenses e recentemente nosso diretor administrativo financeiro Batista Oliveira, que estava comigo em toda minha gestão, além de perder patrocínio e receita para manter o clube”, disse o presidente.

Sob sua gestão, Sérgio Frota disputou 10 finais de estadual e foram seis títulos, sendo que foi tricampeão em 2010/11/12 e agora vai em busca de seu sétimo título Maranhense, já que vem do título estadual de 2020, justamente diante do Moto Club, seu grande rival. Na primeira partida, 1 a 0 para Bolívia Querida, que agora tem a vantagem de jogar por um empate para conquistar seu 35º título na história.

“O Sampaio nunca entra em campo e principalmente numa final diante de um grande rival pensando em empate, é claro que a vantagem é fundamental, mas não se pode levar muito em conta já que em clássico não há favorito, mas eu confio no elenco em busca deste título que será muito importante para clube, torcida da Bolívia, para jogadores, comissão técnica e diretoria”, disse o presidente Sérgio Frota.

Títulos na gestão Sergio Frota

.Campeão da Taça Cidade de São Luís 2007

• Campeão da Taça Cidade de São Luís 2009

• Campeão Maranhense 2010

• Campeão Maranhense 2011

• Campeão da Copa União 2011

• Campeão Maranhense 2012

• Campeão da Copa União 2012

• Campeão da Série D 2012 (Invicto)

• Campeão da Copa Cidade de São Luís 2013

• Campeão Maranhense 2014

• Campeão da Supercopa do Maranhão 2015

• Campeão Maranhense 2017

• Campeão da Copa do Nordeste 2018

• Campeão Maranhense 2020