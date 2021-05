Presidente do Vitória, ora investigado, já foi diretor do rival

Brasileiro

Presidente do Vitória, ora investigado, já foi diretor de futebol do rival Bahia



Clube baiano, em crise, chega para enfrentar o Guarani

Publicado em 28/05/2021

por ARIOVALDO IZAC – –

Façam as suas apostas sobre a largada da Série B do Campeonato Brasileiro com Guarani x Vitória, na noite desta sexta-feira em Campinas.

Se claramente o Guarani depende de ajustes, imaginem o E.C. Vitória, em crise?

Paulo Carneiro

Há cerca de duas semanas o presidente Paulo Carneiro está afastado do cargo.

O Conselho Deliberativo do clube iria montar uma comissão para que toda gestão da diretoria seja investigada.

Carneiro também preside o Vitória Sociedade Anônima.

DIRIGENTE DO RIVAL

Enquanto se conjuntura uma coisa aqui e outra acolá, saiba que no dia 16 de dezembro de 2008 houve quebra de paradigma inimaginável no futebol baiano.

Foi quando paradoxalmente o E.C. Bahia anunciou o então presidente do Vitória, Paulo Carneiro, para a função de diretor de futebol remunerado, segundo publicação do jornal A Tarde.

Passagem desastrosa de Carneiro no futebol do Bahia se estendeu até outubro de 2009, com contratações equivocadas de jogadores e ‘legado’ de dívidas.

Em 2013, entrevistado pelo mesmo jornal, Carneiro ainda ironizou a passagem no futebol do Bahia.

“Os caras (dirigentes) entraram na minha casa com uma mala cheia de dinheiro. O que você faria?”, foi a pergunta feita ao repórter.

GUARANI

A última impressão do time bugrino em sua eliminação no Campeonato Paulista foi razoável.

Ficou no empate sem gols com o Mirassol, mas, ao desperdiçar cobranças de pênaltis, permitiu que o adversário avançasse na competição.

Agora, sem o quarto-zagueiro Airton, desfalcado do volante Rodrigo Andrade e ainda sem o atacante Bruno Sávio, o que esperar do Guarani?

Os poucos dias do treinador Daniel Paulista no comando do elenco bugrino só permitem poucos ganhos na base da conversa, e provavelmente ensaio de jogadas de bola parada, como fazia quando estava no Confiança.

Lá, ele até abusava desse repertório através do meia Guilherme Castilho.

VITÓRIA

E o Vitória?

Que azar deu o Guarani com a lesão do atacante Vico do Vitória – ex-Ponte Preta – fora do jogo desta sexta-feira.

Com ele em campo, a impressão que se tem é que o Vitória joga com dez.

Melhor para o Guarani, também, é a ausência do lateral-direito Van, que recupera-se de Covid.

Ele ataca de forma contínua e sempre requer cuidado da marcação adversária, o que não será o caso neste confronto.

Vitória desprezou o campeonato estadual, cujo título ficou com o Bahia de Feira de Santana.

Na Copa do Nordeste chegou à semifinal, eliminado pelo Ceará.

A base da equipe é aquela que participou da campanha irregular da Série B passada, incrementada com outros atletas tidos como apostas.