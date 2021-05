Paulista

Primavera 2 x 1 Nacional – Fantasma vira sobre Naça e se classifica



Os dois times entraram em campo neste sábado separados por apenas um ponto

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Indaiatuba, SP, 22 (AFI) – O Primavera garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3 na tarde deste sábado ao vencer o Nacional, por 2 a 1, de virada, no Ítalo Mário Limongi, pela penúltima rodada.

A vitória em casa fez o Fantasma chegar aos 23 pontos, abrindo quatro de vantagem para o nono colocado Desportivo Brasil. o Nacional tem os mesmos 19 pontos do time de Porto Feliz, mas aparece dentro do G8 por causa dos critérios de desempate.

A última rodada do Paulista A3 está marcada para a próxima terça-feira, com todos os jogos às 15 horas. O Primavera enfrenta o Votuporanguense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, e o Nacional recebe o Bandeirante, no Nicolau Alayon, em São Paulo.

TUDO IGUAL

O Nacional começou a partida em cima e criou uma boa oportunidade aos 12. Guilherme Lobo arriscou e André Luis fez boa defesa. No minuto seguinte, não teve jeito. Éder Paulista aproveitou cruzamento e cabeceou sem chances para o goleiro do Primavera.

Primavera virou sobre o Nacional (Foto: Thiago Sousa/Agência Nacional)

No contra-ataque, o Naça quase amplia. Walace chutou forte e a bola explodiu no travessão. No rebote, Éder Paulista mandou para fora. O Primavera conseguiu o empate aos 27 minutos, em uma das primeiras chegadas. Dudu cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual.

E foi assim que terminou o primeiro tempo em Indaiatuba. O Nacional até teve uma boa oportunidade com Walace, mas o atacante demorou muito para finalizar e acabou sendo desarmado pelo goleiro adversário.

VIRADA NO FIM

No começo do segundo tempo, o Primavera quase virou a partida. Dudu aproveitou cruzamento para dentro da área e cabeceou rente a trave de Rafael, que só observou. Depois foi a vez de Tiago levar perigo. A zaga desviou na zaga do Nacional e saiu.

A resposta do Naça veio em chute de fora da área de Brener. A bola explodiu na trave. Depois disso, a partida ficou morna. E quando parecia que o jogo terminaria empatado, o Primavera marcou o gol da vitória aos 39 minutos novamente em lance de bola parada.

Juninho mandou para dentro da área e Wagner cabeceou sem chances para Rafael. No último lance do jogo, o Nacional quase conseguiu o empate em chute de Val.