Primavera e Barretos abrem as quartas da A3 em duelo equilibrado

Paulista

Primavera x Barretos – Fantasma e Touro do Vale abrem as quartas em duelo equilibrado



O jogo da volta será na próxima segunda-feira, em Barretos, no estádio Fortaleza

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Indaiatuba, SP, 27 (AFI) – Abrindo os jogos de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, o Primavera irá receber, na tarde desta sexta-feira (28), a partir das 15h, no estádio Ítalo Limongi, em Indaiatuba, a equipe do Barretos.

O jogo da volta será na próxima segunda-feira, em Barretos, no estádio Fortaleza. Por ter feito a melhor campanha, o Barretos faz o segundo jogo em seu reduto. Se os dois jogos terminarem com placares iguais em pontuação e saldo de gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

RETORNOS

Foto: Janio Munhoz

Para a partida decisiva diante do Barretos, o treinador Ademir Fesan deverá mandar o que tem de melhor à campo. Alguns atletas como Renato, Wagner, Bonassa e Emerson, popados na derrota por 3 a 1 para o Votuporanguense, voltam ao time, reforçando a equipe em todos os setores de campo.

No ataque, Eduardo Junior e Dudu brigam pela vaga no time titular. A escalação oficial só ira ser revelada momentos antes da partida, o clube optou pela concentração máxima antes do duelo que irá definir o adversário e a vantagem do mando de campo na próxima fase do Paulista A3.

FORÇA TOTAL

Para encarar o Primavera, o Barretos deve ir à campo com a mesma equipe que enfrentou o Votuporanguense, na 14ª rodada. Já classificado às quartas de final, Bira Arruda decidiu mandar à campo um time alternativo na vitória por 2 a o diante do Batatais, fora de casa, na última rodada da primeira fase.

Com isso, o Barretos volta a ter em campo o que tem de melhor, com o retorno de seus titulares. Apenas Cristiano, que acabou sentindo dores, é dúvida para o jogo. No mais, o Barretos deve ter força máxima para o primeiro jogo das quartas de final.