Principais Acontecimentos do Século XVII: resumo

Principais Acontecimentos do Século XVII

O século XVII se inicia no ano de 1601 e termina no ano de 1700, integrando parte importantíssima da chamada Idade Moderna.

Assim, não é de se surpreender que eventos desse período apareçam uma grande frequência nas principais provas do país, como os vestibulares, a prova do ENEM, os concursos e os vestibulares militares.

Dessa maneira, é fundamental que você tenha em mente os principais acontecimentos históricos do século XVII para garantir um bom desempenho em suas provas.

Principais Acontecimentos do Século XVII: Introdução

Uma das maneiras mais eficazes de se responder uma questão de história, tanto do Brasil como geral, em um vestibular, na prova do ENEM ou em um concurso, é criar uma espécie de linha cronológica mental.

Dessa maneira, você poderá relacionar os diversos acontecimentos do período que se relacionam ou que ocasionaram aquele que estava sendo abordado na sua questão.

E é justamente por esse motivo que o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais acontecimentos do século XVII. Você poderá usar essa lista para revisar os eventos e para observar as relações que eles possuem entre si.

Principais Acontecimentos do Século XVII: No mundo

1607: Chegada dos primeiros ingleses protestantes nos Estados Unidos.

1608: Franceses chegam ao atual Quebec, com o objetivo de colonizar o Canadá.

Franceses chegam ao atual Quebec, com o objetivo de colonizar o Canadá. 1618: Defenestração de Praga e início da Guerra dos Trinta Anos.

1640: Fim da União Ibérica e consequente fim do domínio espanhol sobre Portugal.

1642: Início da Revolução Puritana, liderada por Oliver Cromwell.

1643: Luís XIV chega ao poder, consolidando o absolutismo francês.

1648: Assinatura do Tratado de Vestfália, colocando fim à Guerra dos Trinta Anos.

1649: Execução de Carlos I e Proclamação da República Inglesa, liderada por Cromwell e denominada de Commonwealth.

1661: Assinatura do Tratado de Paz de Haia, colocando fim aos conflitos entre Portugal e Holanda.

1688: Início da Revolução Gloriosa.

1689: Fim da Revolução Gloriosa e criação do Bill of Rights, na Inglaterra, reduzindo o poder do monarca Guilherme de Orange e de todos que assumiriam o trono depois dele.

Principais Acontecimentos do Século XVII: No Brasil