Programa de Estágio Kimberly Clark tem vagas em São Paulo

O Programa de Estágio Kimberly Clark está com 20 vagas de estágio em São Paulo, disponíveis em várias áreas de atuação. Esta é uma excelente oportunidade para que pessoas proativas, comunicativas, que gostam de trabalho em equipe e novos desafios adquiram experiência para atuarem profissionalmente. Confira, a seguir, mais informações para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis!

Programa de Estágio Kimberly Clark oferece vagas de Estágio

O Programa de Estágio Kimberly Clark com vagas disponíveis em São Paulo, possui período de contratação de até dois anos com graduação prevista para junho de 2023. Como requisito é necessário a disponibilidade para a realização de 6 horas de estágio diárias no período matutino ou vespertino. Além disso, é desejável conhecimento em inglês nível intermediário.

As atividades a serem realizadas são compostas por treinamentos, acompanhamento de gestor e RH, além de desenvolvimento de um projeto para a empresa. Ainda, os benefícios ofertados pela empresa são Assistência Médica e Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte, Horário Flexível, Bolsa Auxílio e Seguro de Vida.

As áreas de trabalho disponíveis para contratação são as seguintes:

Comercial;

Business Intelligence;

Engenharia (Pesquisa e Desenvolvimento);

Engenharia (Operações);

Financeiro;

Marketing;

Operações (Compras);

Operações (Supply Chain);

Trade Marketing

Recursos Humanos.

Como se inscrever

Os interessados em se candidatar devem acessar a página de participação, considerando as informações e requisitos para participar do Processo de seleção da empresa!

O Programa de Estágio Kimberly Clark oferece oportunidades de estágios para pessoas que estão buscando capacitação e experiência para o mercado de trabalho. O processo seletivo consistirá nas seguintes etapas:

Realização da Inscrição;

Escolha da área e localidade de interesse;

Dinâmica em grupo virtual;

Entrevista com Líderes;

Feedback.

