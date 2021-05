Programa de estágio remoto na área de tecnologia abre matrículas

A Invillia, empresa multinacional do setor de estratégias, produtos e serviços digitais, abriu as inscrições para o seu programa de estágio. O Insiders 2021 oferece vagas para estudantes de áreas como Ciência da Computação e Sistema de Informação que morem em qualquer lugar do país.

De acordo com a companhia, o primeiro recrutamento do ano será realizado em 14 de maio, data em que ocorrerá a divulgação dos resultados das provas online. A segunda etapa será realizada em 22 de maio.

O processo, que é 100% online, dentro da plataforma proprietária Instation, conta com fases de teste comportamental e técnico. Os aprovados em todas as fases terão 6 meses de estágio e experiência dentro de game-changers. Por fim, será avaliada a contratação definitiva, sendo que a taxa de efetivação é de 90%, segundo a empresa.

O Insiders se tornou um programa anual, com inscrições abertas 365 dias e três sprint-games de seleção, denominados hackdays.

Requisitos

A Invilla está buscando estudantes efetivamente matriculados (entre o primeiro e penúltimo ano) que gostem de tecnologia, inovação e negócios. Os candidatos podem cursar tecnólogo ou graduação nestes cursos:

Ciência da Computação.

Engenharia da Computação.

Sistema de Informação.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Áreas relacionadas à Tecnologia da Informação.

Dentre as exigências, os candidatos também precisam ter uma boa conexão de internet e disponibilidade de 6 horas diárias (manhã ou tarde, totalizando 30 horas semanais). As inscrições podem ser realizadas por aqui.