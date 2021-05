Programa de estágio Start 2021 recruta estudantes de Direito no eixo Rio-SP

Está em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e iniciar a sua carreira no mundo jurídico? Pois saiba que esta pode ser a sua chance! O Veirano Advogados, escritório de advocacia multidisciplinar que oferece uma gama completa de serviços, está com inscrições abertas para seu programa de estágio Start 2021. A iniciativa visa visa recrutar estudantes para atuação nos escritórios do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP).

O programa é destinado a universitários matriculados no curso de Direito, com previsão de formatura entre Julho de 2022 e Dezembro de 2023. Para se candidatar, é importante também ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e conhecimentos de Inglês.

Atualmente, o Veirano Advogados conta com um time de mais de 600 profissionais, que trabalham de forma integrada e lidam, diariamente, com casos rotineiros e multidisciplinares complexos que exigem expertise e conhecimento em diferentes áreas. Assim, os contratados terão a oportunidade de vivenciar na prática todo o conteúdo aprendido em sala de aula.

Durante o programa, os estagiários percorrerão uma jornada de aprendizado, que contempla treinamentos, atuação em diferentes áreas, encontro com sócios, palestras, julgamento simulado, mentoria e avaliação de desempenho.

Os contratados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios que compreende vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Ainda, o Veirano destaca que conta com diversas políticas e práticas que fomentam a diversidade e inclusão dentro do Escritório, além de parceria com instituições externas.

Como participar do processo seletivo

Os estudantes interessados em integrar a equipe do escritório devem se candidatar até o dia 16 de maio pelo site www.vagas.com.br/veirano-estagio. Todo o processo de seleção on-line e contempla as seguintes etapas:

Candidatura

Teste online de inglês

Bate papo para apresentação do programa de estágio

Dinâmica de grupo online + Redação

Painel online com os advogados

Os contratados devem iniciar o programa em Julho de 2021.