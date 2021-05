Programa de Talentos LongPing 2021 recebe inscrições até 17 de maio

Com o propósito de ser líder do mercado de sementes na América Latina, a LongPing oferece diariamente os melhores produtos, serviços e soluções para seus clientes. Para suportar e alcançar esse objetivo, o Programa de Talentos LongPing 2021 está com as inscrições abertas para recém formados que desejam integrar a equipe multidisciplinar e altamente capacitada da empresa.

A multinacional busca profissionais dinâmicos, com potencial para a inovação e protagonismo, que queiram desenvolver suas capacidades, acelerar suas carreiras e contribuir com o crescimento do Agronegócio brasileiro.

Há vagas para as áreas de Pesquisa (R&D), Franquias, Comunicação, Desenvolvimento de Produtos, Compliance, Finanças (Tesouraria e Custos), Operações (Produção de Campo e Produção Industrial) e Engenharia. Os contratados serão alocados em Rolandia (PR), Sorriso (MT), Araguari (MG), Ribeirão Preto (SP), Londrina (PR), São Paulo (SP) e Rio Verde (GO).

Para concorrer, é preciso ter concluído a graduação entre os anos de 2019 e 2021. Além disso, espera-se que os candidatos tenham disponibilidade para viagens e para trabalho Home Office e presencial, assim como inglês a partir de intermediário e conhecimento avançado em Excel.

Dentre os cursos aceitos, estão Agronomia, Engenharia Agronômica, Biologia, Biotecnologia, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Marketing, Jornalismo, Administração, Engenharia de Produção, Contabilidade, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Agrícola e áreas correlatas.

O programa de talentos LongPing 2021 terá duração de dois anos. Os contratados serão submetidos a um job rotation na área de atuação e participarão, ainda, do desenvolvimento de um projeto funcional, mentoria, interação multicultural e jornada de desenvolvimento.

Além de remuneração compatível com o mercado, que pode chegar a R$ 5,5 mil, os novos talentos terão direito a benefícios como: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Convênio Farmácia, Previdência Privada, Seguro de Vida, PLR, Refeição no Local de Trabalho e Transporte Fretado.

Como participar da seleção

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas de trainee disponíveis devem acessar a página do programa, disponível em https://www.bettha.com/vagas/1783, e realizar a inscrição até o dia 17 de maio. Mais informações sobre a seleção pode ser obtida no endereço eletrônico.

