Projota chora e declara no BBB Dia 101: ‘Se eu tivesse sentido mais, teria tido mais chance’ | BBB21

O rapper então desabafa: “Me desculpa se eu chorar, porque eu sou assim. A minha trajetória começa muito antes, anos atrás quando eu cai em depressão. A minha depressão tinha muito a ver com o fato de eu reconhecer inúmeros defeitos em mim. Coisa que me doía muito ser assim e ver as pessoas me idolatrando ao mesmo tempo. Porque eu não era tudo aqui. Desde lá, eu comecei a perceber uma carga de expectativa em mim que eu sabia que um dia ia vir por água abaixo”.