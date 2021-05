Protocolos de segurança: afinal, o que torna um hotel seguro durante a pandemia?

A pandemia do novo coronavírus fez com que todo o mundo precisasse se readaptar. “Cumprindo os protocolos de segurança” passou a ser uma expressão do nosso cotidiano, utilizada por todos os setores aptos a funcionar em meio a circulação do vírus. Entre eles estão os hotéis, resorts e pousadas.

O funcionamento desses estabelecimentos varia de cidade para cidade, mas os que podem manter as portas abertas precisam seguir normas de segurança para os clientes e funcionários. Mas afinal, o que torna um hotel seguro durante a pandemia?

Essa dúvida deixa muitos viajantes inseguros. E cabe também a ele analisar, antes fazer qualquer reserva, se o hotel atende a esses protocolos. E isso serve para este momento de pandemia, mas também para o pós, já que não sabemos como deveremos nos comportar.

Confira, então, os protocolos que as hospedagens precisam seguir para manter a segurança dos clientes:

Redução do número de hóspedes:

O primeiro fator a levar em consideração é a capacidade de hóspedes. Um hotel lotado não trará a segurança necessária, uma vez que a principal recomendação para evitar a contaminação do novo coronavírus é manter o distanciamento social.

Sendo assim, pesquise se o hotel, assim como a maioria, está funcionando com metade da sua capacidade. Dessa forma, é muito mais fácil evitar aglomerações.

Adoção de medidas para o distanciamento social:

Procure saber se o hotel adotou medidas que visam o distanciamento social, como a marcação no chão nas áreas comuns, como recepção, corredores e pontos de venda de alimento, bem como capacidade máxima de pessoas no elevador.

Uso de máscara e álcool em gel:

O hotel precisa tornar obrigatório o uso de máscaras em áreas comuns, tanto por funcionários quanto por hóspedes. O item de proteção é essencial para evitar a proliferação do vírus.

Além do distanciamento e das máscaras, completa o tripé de proteção a higienização correta das mãos. Por isso, a hospedagem deve disponibilizar álcool em gel pontos da área comum.

São justamente nessas áreas que os hóspedes mais costumam ficar. Por isso, muitos hotéis fecharam esses espaços, como academia, sala de jogos e até mesmo piscina.

Os que mantiveram abertos, organizaram um esquema de controle de quantidade de hóspedes por vez. Pesquise como o hotel que te interessa está lidando com isso.

Esqueça aquele café da manhã enorme, típico de hotel, no esquema buffet com várias opções. Agora, a maioria dos hotéis passou a servir o café da manhã diretamente na mesa – ou até mesmo no quarto – e as outras refeições apenas no serviço à la carte.

Higienização dos quartos:

Os quartos também ganharam atenção especial para evitar o contágio da Covid-19. Com isso, foram adotadas práticas de limpeza mais rígidas, troca de roupa de cama e banho e uso de desinfetantes indicados pela Anvisa.



Onde encontrar um hotel confiável?

Os principais hotéis da Zarpo adotaram essas e outras medidas para tornar a estadia dos hóspedes o mais segura possível.

Entre eles, o Porto Seguro Praia Resort, onde, por exemplo, é obrigatório o uso de máscaras em áreas comuns e a capacidade de operação está reduzida. Além disso, as piscinas são desinfectadas com alto padrão de esterilização, e espreguiçadeiras são dispostas com o espaçamento adequado.