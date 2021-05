Prova de vida online: INSS alerta beneficiários para novo golpe

O INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) chamou atenção dos beneficiários nesta quarta-feira (19). O motivo? De acordo com o órgão, novos golpes estão sendo aplicados na realização da prova de vida online.

O esquema funciona com um estelionatário entrando em contato com a vítima alegando ser funcionário do INSS e que estaria realizando a prova de vida online. Mas na realidade tudo não passa de um golpe.

Na ligação o golpista informa os dados da vítima e envia uma mensagem pelo WhatsApp. Para finalizar o processo o falso funcionário ainda pede que seja enviada uma foto. “A pessoa que fala é muito segura”, diz o comunicado do órgão.

Importante se atentar que a prova de vida é feita por biometria facial, mas apenas pelo aplicativo e não pelo WhatsApp.

Comprovação pode ser feita por WhatsApp?

De maneira nenhuma a prova de vida online poderá ser feita pelo WhatsApp. A recomendação caso recebe uma ligação com esta informação é desligar o telefone imediatamente.

O INSS não entrará jamais em contato pelo telefone solicitando foto para qualquer procedimento, todo o processo é feito por aplicativo.

O instituto ainda alerta que não realiza contatos pedindo qualquer dado aos funcionários ou comprovações. Geralmente, as ligações feitas pelo INSS se limitam a informações de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos.

Não passe seus dados por telefone ou fotos suas ou de seus documentos pelo WhatsApp. O INSS não atua desta maneira.

Veja aqui como realizar a prova de vida online pelo celular.

Calendário de retomada prova de vida INSS

URGENTE! Aposentados e pensionistas poderão ter seus benefícios bloqueados caso não realizem a prova de vida do INSS que voltará a ser feita a partir de julho. A medida estava suspensa desde março do ano passado, início da pandemia.

Já foi divulgado um calendário ATUALIZADO de quando cada beneficiário deve realizar a comprovação. As novas datas têm como base o mês que o segurado deveria ter feito a prova de vida, caso ela não estivesse sido suspensa.