PSG vence Lens por 2 a 1 com gols de Neymar e Marquinhos e ‘seca’ Lille para ser líder

Mesmo em situação complicada na Champions, o PSG mandou a campo seus titulares e venceu o Lens por 2 a 1, neste sábado, no Parque dos Príncipes, pela 35ª rodada do Campeonato Francês, e assumiu a liderança provisória.

Com o resultado, o time comandado por Mauricio Pochettino, que jogou desfalcado do lesionado Kylian Mbappé, vai a 75 pontos e assume a 1ª colocação.

O clube da capital terá que “secar” o Lille, que enfrenta o Nice também neste sábado, às 16h (de Brasília), em casa. Se vencer, o LOSC sobe a 76 pontos e recupera a posição de líder.

Agora, o PSG volta a campo na terça-feira, quando visita o Manchester City, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Na ida, os ingleses venceram por 2 a 1.

Em campo, a partida iniciou muito equilibrada, em um duelo bem parelho em Paris.

Conforme o tempo foi passando, porém, Pochettino ordenou que seus atletas subissem e apertassem a marcação na saída de bola, e a estratégia funcionou.

Aos 33, Draxler pressionou e roubou a bola de Medina, dando passe perfeito para Neymar. O brasileiro bateu com confiança na saída do goleiro e abriu o placar.

O Lens sentiu o gol, e os donos da casa quase ampliaram cinco minutos depois, quando Neymar ajeitou de cabeça e Sarabia bateu no canto – o goleiro Faríñez fez defesaça.

Nos minutos finais, os visitantes deram o troco, apertaram a saída do Paris e quase marcaram com Fofana, que soltou uma bomba no lado de fora da rede de Keylor Navas.

No 2º tempo, o PSG ampliou através de sua perigosíssima bola parada.

Aos 14, Neymar bateu escanteio e o zagueiro Marquinhos subiu muito bem, testou firme e fez 2 a 0 para os anfitriões.

Foi a 3ª partida seguida que o ex-coritiano anotou por sua equipe.

Só que não deu para o Paris ficar tranquilo, já que, aos 16, Kalimuendo ajeitou cruzamento e Ganago aproveitou a bola sobrando na área para diminuir para o Lens.

Pochettino, então colocou Verratti e Ander Herrera e “travou” as ações no meio-campo, protegendo o resultado.

Neymar ainda quase fez mais um gol na partida, acertando cobrança de falta na trave de Faríñez.

No entanto, o placar não se mexeu mais, e o Paris Saint-Germain conseguiu segurar o importante triunfo até o apito final.