Qintess cerca de 260 vagas na área de tecnologia; saiba como se candidatar

A empresa de tecnologia Qintess pretende contratar cerca de 260 profissionais para trabalhar no time de tecnologia. As oportunidades visam ampliar a operação da empresa pelo nordeste, especificamente nas cidades de Aracajú, Recife e Fortaleza.

“Procuramos por profissionais proativos e que gostem de atuar em equipe e de forma colaborativa. Gostar de desafios e ter características como empatia e ética são essenciais para o nosso quadro de colaboradores”, diz Roberto Silva, diretor responsável pelas filiais da Qintess no Nordeste, ao lembrar que a empresa está também com mais de 300 vagas de trabalho para São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba, mas que está avaliando o perfil de profissionais de todo o país.

Em parceria com a mesttra, especializada na criação de oportunidades de inclusão e aceleração, e a Vale do Dendê, organização social criada para fomentar ecossistemas de inovação e diversidade, a Qintess está acelerando o programa Qintess Novos Mundos, voltado a treinamentos para a formação de talentos em tecnologia. Juntas, elas estão trabalhando na meta de incluir 2 mil jovens no setor que, de acordo com relatório da Brasscom, criou mais de 58 mil postos de trabalho e vai demandar 420 mil colaboradores até 2024.