Quanto ganham freelancers da área de tecnologia?

Uma das consequências da pandemia da Covid-19, a necessidade de digitalização dos negócios, fez com que muitas empresas passassem a contratar freelancers nas áreas de TI, Programação, Design e Multimídia. Segundo a Workana, plataforma que conecta freelancers a empresas da América Latina, esse crescimento foi exponencial desde o início da pandemia.

Dados do Relatório Workana 2020 mostram que, no ano passado, a procura por cientistas de dados aumentou 7.300% e por analistas de dados, 2.100%. Refletindo as mudanças na forma de trabalhar, a avaliação anual revelou que, dos 67,8% de empreendedores que passaram a vender online, quase 60% do total contrataram freelancers.

A tendência está se mantendo em 2021. Um levantamento da Workana feito entre março de 2020 a março de 2021 mostrou que, independentemente da área de atuação, ocorreu um aumento de 20% no tíquete médio dos freelancers, que é o valor médio que um profissional ganha por projeto.

Quanto ganharam os freelancers no último ano?

Fonte: Medium/ReproduçãoFonte: Medium

Quem mais faturou por projeto (tíquete médio) no setor de TI & Programação, foram os desenvolvedores de aplicativos para Android e IOS e os desenvolvedores web. Confiram:

Desenvolvedor de apps para Android e IOS: > de R$ 2.483

Desenvolvedor web: > R$ 1.101

Desenvolvedor de e-commerce: > R$ 1.092

Desenvolvedor de aplicativos para desktop: > R$ 1.080

Cientista de dados: > R$ 741.

Logicamente, a criação desses sites e aplicativos passa pela programação visual e pelo conteúdo neles veiculados. Dessa forma, as categorias Design & Multimídia, e Tradução & Conteúdo também foram muito requisitadas, como mostra o tíquete médio dessas categorias:

Designer de aplicativo mobile: > R$ 900

Imagem corporativa: > R$ 473

Web designer: > R$ 440

Criador de conteúdo para mídias sociais: > R$ 200

Redator para websites: > R$ 199.

Para o country manager da Workana, Daniel Schwebel, “contratar autônomos para projetos pontuais acaba sendo uma opção vantajosa – e talvez a única hoje e nos próximos anos – a empresas e trabalhadores”.