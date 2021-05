Quantos seguidores você precisa ter para viver de internet?

Quer ser um influenciador em tempo integral, mas não tem ideia de quanto pode ganhar com os seus seguidores? Uma calculadora especial pode te ajudar.

Desenvolvida por Lickd.co, uma empresa do ramo de licenças musicais, a “Social Income Calculator” (“Calculadora de Salários Sociais”, na tradução livre do inglês) permite prever a performance necessária para alcançar o piso salarial desejado por muitos aspirantes no mundo dos influenciadores digitais.

Funcionando de maneira bem simples, a calculadora pergunta o valor do salário desejado pelo usuário em dólar ou euro e, logo em seguida, exibe quantos seguidores, postagens patrocinadas e visualizações são necessárias em média para atingi-lo. Até o momento, a ferramenta prevê métricas para o YouTube, Instagram e TikTok.

Segundo a Lickd.co, comparado ao salário médio anual de um emprego em tempo integral nos Estados Unidos, cerca de US$ 34.103 (cerca de R$ 185 mil, na conversão direta), um influenciador digital precisaria alcançar pelo menos 5.000 seguidores no Instagram e possuir 105 postagens patrocinadas por ano.

Para o YouTube, o usuário precisaria alcançar o mínimo de 1.000 inscritos e 8,2 milhões de visualizações anuais, enquanto no TikTok esse número é multiplicado por pouco mais de 10 vezes, sendo necessário atingir 10.000 seguidores e cerca de 93,2 milhões de reproduções.

Métricas monetárias para o YouTube em 2021, segundo a Lickd.co. (Fonte: Lickd.co / Reprodução)Fonte: Lickd.co

Ainda de acordo com os dados do Lickd.co, a melhor estratégia para crescer nas redes sociais e obter um bom lucro é focando em visualizações e não seguidores. Entretanto, o maior desafio continua sendo criar um conteúdo frequente que promova entretenimento enquanto se mantém atrativo e com qualidade, já que essa tarefa tradicionalmente exige equipamentos e habilidades técnicas com custo de entrada relativamente alto, conforme o país.