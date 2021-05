Quase 1kg de maconha e várias pedras de crack são apreendidos em ação policial da PM de Penedo

A Guarnição Pelopes 1, de serviço plantonista no dia 01 de maio, recebeu denúncia anônima de que um homem e duas mulheres estariam traficando drogas, dentro do Camartelo.

De posse da informação e ciente das várias vias de acesso e prováveis rotas de fuga na localidade, a Polícia Militar foi até o local indicado, garantindo o cerco policial.

Ao adentrarem no referido local, foi avistado o indivíduo que esboçou atitude suspeita, tentando dispensar uma sacola e empreender fuga. Nesta ocasião, o imputado foi abordado, sendo encontrado com ele uma quantia em dinheiro e ao revistarem a sacola continha várias substâncias entorpecentes análogas à maconha, sendo um tablete prensado e várias bombinhas, bem como inúmeras pedrinhas de crack.

Várias diligências foram realizadas para tentar capturar as duas mulheres citadas na denúncia, porém não houve êxito na captura. Diante do ilícito, o autor foi conduzido até a Delegacia Plantonista de São Miguel dos Campos, acompanhado de todo o material apreendido, onde foi confeccionado o competente Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do mesmo, sendo ele autuado pelo crime de Tráfico de Drogas.

MATERIAL APREENDIDO

01 Tablete Prensado de Maconha pesando 750g + 71 bombinhas de maconha= Totalizando o montante de 870g;

43 pedrinhas de crack embaladas= Total 8g;

01 Nota de R$100,00

01 Nota de R$50,00

04 Notas de R$5,00

03 Notas de R$2,00

Total= R$176,00