Quatro garantem classificação e Batatais é rebaixado no Paulista A3

Paulista

PAULISTA A3: Quatro times garantem classificação para quartas e Batatais é rebaixado



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O sábado (22) foi de grandes definições no Campeonato Paulista da Série A3 com a 14ª e penúltima rodada da primeira fase sendo disputada de forma completa, com duelos no decorrer da tarde e noite. Os principais destaques ficaram para as classificações antecipadas de Linense, Barretos, Primavera e São José. Por outro lado, o Batatais perdeu um duelo direito e teve seu rebaixamento decretado para a quarta divisão estadual em 2022.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS INFORMAÇÕES : TIMES E JOGOS DA SÉRIE A3 !

O Portal FUTEBOL INTERIOR faz a cobertura com EXCLUSIVIDADE, apresentando a rodada dos oito confrontos e depois deles os comentários, fichas técnicas e gols de todas as três divisões do Campeonato Paulista.

São José foi um dos times que garantiu a classificação neste sábado (Foto: Tião Martins/São José EC)

O primeiro time a se juntar a Noroeste e Votuporanguense que já entraram em campo classificados, foi o Primavera. Jogando no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, a equipe a fez jus ao fator casa para vencer o duelo direto contra o Nacional, pelo placar de 2 a 1. Com o resultado, a equipe chegou aos 23 pontos, ficou na sexta posição e não pode mais ser alcançado pelos seus principais adversários. O time da capital, que tem 19, depende só de si na última rodada para também avançar.

Um pouco mais tarde, nos jogos das 17h, foi a vez de Linense e Barretos carimbarem o passaporte para às quartas de final com uma rodada de antecedência. No estádio Maria Tereza Breda, o time de Lins fez 4 a 0 no Olímpia, chegou aos 24 pontos e assumiu a vice-liderança, graças ao saldo de gols. Mesma pontuação de Barretos e Votuporanguense, que se enfrentaram no Estádio da Fortaleza.

O gol marcado pelo artilheiro Batata já no final do jogo fez o Barretos subir para a terceira colocação, se classificar e ainda deixou para trás o próprio Votuporanguense, que entrou em campo já classificado e perdeu a chance de assumir a liderança. Já o São José não teve vida fácil diante do rebaixado Penapolense, no horário noturno, mas com um gol no apagar das luzes também foi aos 24 pontos e garantiu classificação.

Noroeste empatou com o Marília, mas segue isolado na liderança (Foto: Bruno Freitas/Noroeste)

Porém, o que foi determinante para todas essas classificações, foi a derrota do Capivariano para o Desportivo Brasil pelo placar de 1 a 0, em Porto Feliz. O time de Capivari ficou estacionado nos 18 pontos e chegará ao máximo aos 21. Já o time mandante é nono com 19. De qualquer forma, ambos chegam com chances de avançar na última rodada.

NOROESTE SEGUE LÍDER E BATATAIS REBAIXADO

Já a primeira colocação continua com o Noroeste, que tem 25 pontos. O time de Bauru enfrentou o Marília no Estádio Bento de Abreu e o clássico terminou empatado em 1 a 1. O rival é o sétimo colocado, com 20 pontos, e poderia ter se classificado. Outro jogo da rodada, pelo meio da tabela, Comercial e Bandeirante ficaram no empate sem gols. Ambos somam 17 pontos após 14 rodadas.

Já no duelo direto contra o rebaixamento, quem se deu mal foi o Batatais, que se juntou ao Penapolense como os dois times que irão disputar a Segunda Divisão em 2022. Jogando no estádio Anísio Haddad, a equipe acabou derrotada pelo Rio Preto, pelo placar de 4 a 1. Enquanto o Batatais tem nove pontos, os donos da casa chegaram aos 16 pontos e acaram com a chance de degola.