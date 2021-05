Quatro times tentam garantir classificação na penúltima rodada da A3

Paulista

Campinas, SP, 21 (AFI) – Após Noroeste e Votuporanguense carimbarem o passaporte de forma adiantada para o mata-mata do Campeonato Paulista da Série A3, outros quatro times tentam garantir a classificação para às quartas de final nesta 14ª e penúltima rodada de primeira fase, que será disputada de forma completa neste sábado (22). São eles: Barretos, Linense, São José e Primavera. Do outro lado, caso não vença, o Batatais estará rebaixado.

BRIGA PELA VICE-LIDERANÇA

Em um duelo pela vice-liderança do estadual, Barretos e Votuporanguense se enfrentam no Estádio da Fortaleza, às 17h. O time alvinegro tem 24 pontos e tenta seguir na cola do líder Noroeste, enquanto os donos da casa veem em terceiro com 21 e precisam apenas vencer para garantir a classificação, desde que o Capivariano não vença na rodada.

O time de Capivari, que é nono com 18, irá encarar o Desportivo Brasil, 12º com 16, em Porto Feliz.

São José é um dos times que pode garantir classificação (Foto: Tião Martins/São José)

LINENSE E SÃO JOSÉ

Situação idêntica a de Linense e São José, que também somam 21 pontos. O time de Lins encara o Olímpia, fora de casa, no Estádio Maria Tereza Breta, às 17h.

O rival está na parte debaixo da tabela com 13 pontos e precisa de um empate para acabar com as chances de degola.

DE NOITE

Um pouco mais tarde, o São José recebe o já rebaixado Penapolense, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, às 20h.

OUTROS DESTAQUES

Outro duelo que pode selar mais uma classificação é o confronto direto entre o sexto colocado Primavera contra o sétimo Nacional, no Estádio Ítalo Mário Limongi, às 15h. Os donos da casa somam 20 pontos, enquanto o rival vem logo atrás com 19.

Caso vença, o time de Indaiatuba também precisará que o Capivariano tropece. Já o rival precisa de um resultado positivo e uma combinação de resultados.

PELA PONTA

Em situação diferente dos adversários e já tranquilo com a classificação garantida para o mata-mata, o líder Noroeste quer confirmar a ponta da primeira fase.

Com 24 pontos, o primeiro colocado irá encarar o Marília, que é oitavo com 19 e precisa demais dos três pontos para continuar com chances de avançar. Em confronto no meio da tabela, Bandeirante e Comercial, se enfrentam no Estádio Marin Berbel.

VIDA OU MORTE

Do outro lado da tabela, o Batatais tem um jogo de ‘vida ou morte’ contra o Rio Preto, fora de casa, no Estádio Anísio Haddad, às 15h.

Com apenas nove pontos, o time visitante precisará vencer para seguir com chances de se salvar da degola. Isso porque, os mandantes são rivais diretos na briga e vem em 14ª com 13. Em caso de derrota, estará rebaixado para a Segundona Paulista de 2022.

REGULAMENTO

Os 16 times estão se enfrentando em turno único, onde após 15 rodadas, os oito melhores avançam ao mata-mata, enquanto os dois piores são rebaixados para a Segundona Paulista de 2022. Apenas os finalistas garantem o acesso ao Paulista A2 de 2022.