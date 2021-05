Quem conta? Santos pode contratar ex-atacante da Ponte Preta

Brasileiro

Quem conta? Santos pode contratar atacante Felipe Saraiva



O atacante disputou o último Campeonato Paulista pela Inter de Limeira

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 22 (AFI) – Fernando Diniz foi contratado e indicou ao Santos alguns jogadores para reforçar o elenco na temporada, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Ainda com as finanças limitadas, um dos nomes que agradam a comissão técnica e que está sendo avaliado é o do atacante Felipe Saraiva (foto abaixo), que disputou o último Paulistão pela Inter de Limeira.

Curiosamente, Saraiva sequer foi titular do time do interior de São Paulo no Estadual, embora tenha sido bastante utilizado saindo do banco de reservas. Sua principal característica é a velocidade pelo lado do campo, sendo algo que colaboraria ao setor ofensivo do Santos em determinadas situações de jogo no segundo semestre.

Felipe Saraiva foi revelado pela Ponte e saiu sem deixar saudades

O atacante de 23 anos foi revelado pela Ponte Preta. Surgiu com enorme expectativa no time campineiro, mas depois caiu no esquecimento. O jogador foi muito criticado pela individualidade em campo e as dificuldades nas finalizações. Tanto é que acabou não tendo o contratado renovado e saiu sem deixar saudades.

Em seguida atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto e no ano passado foi contratado pelo Maringá, time que detém os direitos federativos e parte dos econômicos de Felipe Saraiva. Até por isso, a princípio Felipe Saraiva chegaria por empréstimo até o final do ano, sem qualquer compromisso de compra definitiva.

Em meio a inúmeras possibilidades de reforços, o Santos treina e se concentra para a decisão diante do Barcelona, no Equador, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo acontecerá na quarta-feira às 21 horas.