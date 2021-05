Quer ter a pele de Carol Peixinho? Saiba o segredo para parecer estar sempre maquiada

A especialista fala que o “rosto perfeito” da participante do reality é fruto de um tratamento que começou há mais de um ano, quando a publicitária quis acabar com os problemas de acne e manchas na pele.

“Carol fez acompanhamento dermatológico com uso de cremes diários e laser de picossegundos Picoway no consultório. O laser proporciona um estímulo de colágeno progressivo. E a melhora da textura, viço e brilho da pele já pode ser sentida uma semana depois da sessão”, explica Marília. A sessão custa entre R$ 1.400 e R$ 1.700.

A dermatologista garante que o tratamento não deixa a pele inflamada e nem atrapalha as atividades da pessoa no dia da sessão. “No mesmo dia da realização da sessão já é possível usar maquiagem”, acrescenta.

Em julho de 2020, Carol Peixinho chegou a comentar nas redes sociais sobre o tratamento que fez com Marília Acioli.

“Foi um sucesso e me trouxe muita satisfação. Foram meses investindo neste cuidado diário, mas o resultado está aí e com certeza valeu muito. Me sinto feliz com minha pele, as manchas estão bem reduzidas e muito bem cuidada. Passei a usar medicações, cremes clareadores e rejuvenescedores”.