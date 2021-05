Rafa Kalimann toca berrante e convoca: ‘os cornos vêm comigo’; veja

A apresentadora da Globoplay, Rafa Kalimann, surgiu nas redes sociais tocando um berrante e se divertiu com as lembranças associadas ao objeto. A ex-BBB registrou alguns momentos com o instrumento e brincou.

O momento de descontração aconteceu durante as gravações do seu programa “Casa Kalimann”, original Globoplay. Entre os spoilers divulgados, está um dos convidados: o cantor Belutti.

Rafa Kalimann vive um relacionamento sério com o cantor Daniel Caon, ex-casa de vidro do BBB20. Antes, a influencer foi casada com Rodolffo, cantor e ex-BBB21. Rafa já revelou que foi traída pelo cantor sertanejo no casamento que durou dois anos.