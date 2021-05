Rafael Guanaes exalta postura do Tombense mesmo com um homem a menos

Brasileiro

Série C: Técnico do Tombense destaca entrega em empate com um jogador a menos



Com um homem a menos desde o primeiro tempo, o Tombense cedeu empate ao Paysandu nos acréscimos. Rafael Guanaes vê o time no rumo certo

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Tombos, MG, 31 (AFI) – O Tombense empatou com o Paysandu por 1 a 1, no último sábado. A equipe ficou com um jogador a menos desde o primeiro tempo e conseguiu segurar o Papão até os acréscimos, quando levou um gol de empate aos 47 minutos. Apesar do tropeço, o treinador Rafael Guanaes destacou o bom início e vê a equipe no caminho certo.

Guanes disse que a equipe teve oportunidades para fazer mais do que apenas um gol na primeira etapa e que a expulsão mudou o cenário da partida, naturalmente.

Rafael Guanaes elogiou empate da equipe com um a menos – Foto: Reprodução / Tombense

BOM INÍCIO DE JOGO



O ponto alto da equipe, de acordo com o treinador, foi o forte ritmo no início do jogo.

“Gostei muito da postura da equipe no início, muito agressiva, competitiva, marcando alto, criando oportunidades, sendo vertical sempre que possível. Fizemos um gol, tivemos ainda outras oportunidades, criamos situações de falta próximas à área, finalizações, e mantivemos a marcação alta mesmo com o placar a favor para ter o controle do jogo. A expulsão mudou o cenário do jogo e tivemos que jogar o que tinha que ser jogado. Não é a ideia principal, mas temos que conseguir adaptações e ferramentas para lidar com as situações que os jogos oferecem”, analisou o treinador.

ENTREGA EM CAMPO



A entrega em campo por parte dos atletas também foi muito destacada pelo treinador.

“Quero aproveitar para dar parabéns à minha equipe, jogadores e comissão, que estiveram com o coração ali. Deram a vida, correram muito. Não sabemos qual é o jogo do acesso, então temos que jogar todos os jogos da fase de classificação como um jogo de conquista. Foi realmente um aperitivo da competição e mostrou que queremos muito, vamos dar trabalho e termos um norte definido”, disse Guanaes.

PRÓXIMA PARTIDA



O próximo compromisso do Carcará é no próximo domingo, fora de casa contra o Jacuipense, em Salvador, às 16h.