Rafael Santos, do Cruzeiro, é o 3ª reforço da Ponte Preta

Lateral do Cruzeiro é o 3º reforço da Ponte para a Série B



Rafael Santos defendeu a Internacional de Limeira no último Paulistão e chega por empréstimo até dezembro

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – O sábado foi movimentado no Moisés Lucarelli. Depois de anunciar as saídas do zagueiro Luizão e do volante Barreto, além de Fábio Moreno deixar o cargo de treinador para retornar ao de coordenador, a Ponte Preta acertou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Santos.

O jogador de 23 anos defendeu a Internacional de Limeira no último Paulistão – foram dez jogos e um gol – e pertence ao Cruzeiro, que acertou seu empréstimo para a Macaca até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba também tinha interesse em sua contratação.

Rafael Santos chega por empréstimo junto ao Cruzeiro (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Revelado no Mirassol, Rafael Santos chegou no Cruzeiro para defender o time Sub-20 e teve poucas oportunidades no profissional. Na temporada passada, o lateral defendeu a Chapecoense por empréstimo.

Na Ponte Preta, Rafael Santos vai disputar posição com o prata da casa Jean Carlos, já que Yuri está fora dos planos para a sequência da temporada. Nos últimos jogos, Fábio Moreno utilizou o lateral-direito Felipe Albuquerque improvisado na esquerda.

Antes do lateral cruzeirense, a Macaca havia acertado com outros dois reforços para a Série B do Brasileiro: o volante Lucas Cândido (ex-Vitória e Atlético-MG) e o atacante Richard (ex-Botafogo-SP e que pertence ao Internacional).

A estreia da Ponte Preta na Série B está marcada para o domingo da semana que vem, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer.