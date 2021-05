Ramper contrata profissionais para 25 posições

A Ramper, plataforma de prospecção digital que ajuda empresas B2B a gerarem leads mais qualificados para seus processos de vendas, está contratando profissionais para o preenchimento de 25 posições em seu time de Tecnologia da Informação.

Há chances para desenvolvedores e profissionais especializados em coordenação técnica e testes automatizados (QA), entre outros cargos. Para integrar a equipe da startup, no entanto, os interessados devem ter experiência prévia na utilização de novas tecnologias como, por exemplo, Microsserviços, Serverless, AWS, Bancos relacionais e não relacionais, entre outras. Algumas habilidades técnicas também são exigidas, especialmente para as vagas de coordenação técnica, que pede conhecimento técnico para ajudar seu time a crescer e se desenvolver profissionalmente dia após dia.

Além disso, os interessados em concorrer à uma das posições de desenvolvimento devem ter habilidade para criar novos projetos e argumentar sobre soluções técnicas (não precisa ser necessariamente um sênior). As vagas de QA, por sua vez, exigem experiência no desenvolvimento de processos de qualidade desde o início de um projeto – atuando em conjunto com o product owner (PO) e próximo dos desenvolvedores durante a execução das atividades, assim como dos devops nas etapas finais de validações automatizadas, presentes nos pipelines dos projetos. Isso significa que boa comunicação e habilidade para trabalhar em equipe também são fundamentais nesta e em outras posições.

Como se inscrever

Os profissionais interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Ramper devem acessar a página de vagas da empresa para realizar sua candidatura. As inscrições podem ser feitas neste endereço: https://www.ramper.com.br/vagas-tecnologia. Na plataforma, os candidatos terão acesso à detalhes sobre as oportunidades disponíveis, que incluem requisitos e escopo de trabalho.

