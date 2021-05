Randstad anuncia mais de 180 vagas de emprego pelo país

O Randstad anuncia mais de 180 oportunidades de emprego pelo país. A empresa de recrutamento está divulgando diversas vagas para quem estiver em busca de uma chance no mercado de trabalho. Os profissionais serão contratados com muitos benefícios! Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas!

Randstad anuncia vagas de emprego pelo país

A Randstad está divulgando inúmeras oportunidades com carteira assinada. Os contratados terão direito a diversos benefícios como seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação, assistência odontológica, assistência médica e muito mais. Os cargos abertos são:

Analista Projetos Sr;

Operador Logístico;

Ajudante de Entrega;

Vendedor;

Consultor Comercial;

Vendedor Consumer;

Vendedor Multi;

Vendedor Industrial;

Promotor de Vendas;

Vendedor Externo;

Supervisor de Vendas;

Promotor de Merchandising;

Executivo de Vendas e Execução;

Validador;

Promotor de Vendas;

Promotor de Vendas – PCD;

Vendedor de Rota;

Gerente de Vendas;

Ajudante de Entrega – PCD;

Consultor de Negócios Foco;

Auxiliar de Escritório;

Assistente Executiva;

Supervisor de Vendas;

Especialista de Planejamento e Projeto;

Ajudante Interno;

Auxiliar de Carga e Descarga;

Gestor de Manutenção;

Analista de Logística;

Operador de Produção;

Executivo de Vendas;

Especialista de Projetos;

Analista de Administração de Preços;

Técnico Eletricista.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página de inscrição, escolher uma das oportunidades e cadastrar currículo atualizado. A Randstad anuncia vagas de emprego para diversas empresas, intermediando os trâmites de recrutamento e em busca de profissionais comprometidos com o sucesso!

