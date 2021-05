Espanhol

Real Madrid anuncia a saída do técnico francês Zinedine Zidane



De acordo com o que foi divulgado pela imprensa espanhola, o comandante do Real deixou o clube por vontade própria

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Após diversos boatos, a diretoria do Real Madrid confirmou, na manhã desta quinta-feira (27), através de uma nota oficial, que Zinedine Zidane não será o treinador da equipe merengue para a próxima temporada. Após a demissão do francês, o ex-atacante Raúl González e os italianos Antonio Conte e Massimiliano Allegri são os mais cotados a assumirem o clube.

FIM DA LINHA

Foto: Divulgação / Real Madrid

De acordo com o que foi divulgado pela imprensa espanhola, o comandante do Real deixou o clube por vontade própria, devido ao desgaste da última temporada, onde o clube da capital não conquistou nenhum título, feito que não acontecia desde a temporada 2009/2010 e as apresentações ruins da equipe dentro de campo.

“O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso clube. É tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os esses anos. Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa”, disse a nota oficial do Real Madrid.

SUBSTITUTO

Vários nomes foram especulados para assumir o Real, como os de Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Jöachim Löw, porém, ao que tudo indica, o ex-jogador e ídolo do Real Madrid Raúl González, que treina o Real Madrid B desde 2019, seria o nome mais cotado a assumir o comando da equipe principal para a próxima temporada.

Florentino Pérez ainda estuda se livrar de alguns veterando do clube, como Lucas Vázquez e Sergio Ramos, que não renovaram seus contratos até agora e ficariam livres ao fim da temporada. Ainda na provável lista de dispensas, podem pintar nomes como Hazard, Marcelo e Isco.

CARINHO

Zidane terminou sua segunda passagem pelo comando do Real Madrid. Na primeira, entre 2016 e 2018, venceu uma vez o Campeonato Espanhol e três vezes a Liga dos Campeões. Na atual, conquistou o Campeonato Espanhol 2019-20. Querido pelos jogadores, Zidane foi homenageado por diversos atletas do clube.

“Obrigado por tudo, Mister. Devo a você uma grande parte de quem eu sou. Admiração eterna”, disse Casemiro; “Obrigado por tudo que você me ensinou. Estou orgulhoso e honrado por ter podido seguir em frente e crescer com o homem que você é”, falou Benzema.