Real Madrid encara Sevilla para assumir liderança de LaLiga e ficar mais perto do título; veja trunfos

O Real Madrid terá a chance de assumir a liderança de LaLiga neste domingo (9) contra o Sevilla, no estádio Alfredo Di Stefano, com outros três jogos restantes na tabela, empatando com o Atlético de Madrid.

A bola rola a partir de 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos do ESPN.com.br.

E, dentro da reta final do Espanhol, o time de Zinedine Zidane tem motivos de sobra para acreditar na conquista de um novo título nacional. A começar pela história do último ano.

Na reta final da temporada, o time, mesmo atrás do rival Barcelona, conseguiu uma arrancada, retomou a ponta e se sagrou campeão nacional com tranquilidade.

A arrancada da temporada atual também anima. O time está há três meses sem perder no torneio, com 10 vitórias e quatro empates, somando 34 pontos de 42 possíveis. A arrancada, inclusive, se assemelha à do último ano.

A arrancada também foi parecida com a vista na primeira temporada de Zidane. Quando o francês assumiu o comando, o time estava a 12 pontos do Barça, mas conseguiram uma sequência que fez com que terminassem a somente um.

O histórico do Real Madrid em retas finais também é bom. Inclusive com Zidane. Em 2016/17, depois que perderam para o Barcelona no Bernabéu e ficaram empatados em pontos, os merengues somaram os 18 pontos restantes e saíram com a taça.

Nas temporadas 2006/07 e 2007/08, a história também foi parecida. Tudo isso para um elenco acostumado com finais e conquistas. Seria o time da capital o grande favorito para a 35° da liga?