Real Madrid estaria disposto a pagar mais de R$ 50 milhões por Allegri

Real Madrid estaria disposto a pagar mais de R$ 50 milhões por treinador italiano



Segundo a imprensa italiana, o Real Madrid já teria uma oferta pronta de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ano para Allegri

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – Já pensando na renovação do time para a próxima temporada, segundo a imprensa italiana, o Real Madrid já teria uma oferta pronta de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por ano para convencer o treinador Massimiliano Allegri de assumir o comando do clube.

NOVO COMANDANTE?

Foto: Divulgação

Com a saída eminente de Zidane do comando técnico do Real, ao que tudo indica, o treinador Massimiliano Allegri, ex-Juventus, assumiria o time, contando posteriormente com a contratação de astros mundiais.

Caso Allegri não seja contratado, ao que tudo indica, Raul, que treina o time B do Real Madrid e é ídolo do clube, parece ser a opção favorita.

Allegri já teria sido procurado pelo Real Madrid, mas as partes não chegaram a um acordo, assim como Raul. No caso do espanhol, porém, o Frankfurt, da Alemanha, já enviou uma proposta ao treinador do Real Madrid B.

DE SAÍDA?

Após ser eliminado das semifinais da Liga dos Campeões pelo Chelsea e tendo a chance de não levar o título do Campeonato Espanhol, segundo o jornal “Marca”, da Espanha, o presidente Florentino Pérez está certo de que fará mudanças no Real Madrid para a próxima temporada, inclusive na comissão técnica.

O site britânico “Daily Mail” também cravou que a permanência de Zizou em Madri está próxima de um fim. No comando do Real, Zidane, desde 2016, conquistou dois campeonatos espanhóis e duas taças da Liga dos Campeões.

Outro rumor levantado pela imprensa europeia foi de que caso Zidane realmente deixe o comando técnico do Real Madrid, o novo destino do comandante seria a Itália, assumindo a Juventus, clube onde é ídolo da torcida.

REFORMULAÇÃO

Para o ataque, o time de Madri estaria pensando de forma ousada, buscando a contratação de astros como Kylian Mbappé, nesta temporada e Erling Haaland, em 2022, enquanto para a defesa, David Alaba estaria com um acordo encaminhado.

Nomes como Modric, Benzema e Sergio Ramos estão em final de contrato e podem deixar o clube nesta renovação. Para o meio de campo, o Real cogita a contratação de Pogba, do Manchester United, ou Eduardo Camavinga, promessa de 18 anos do Rennes.