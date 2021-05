Real Madrid já aceita ‘descontão’ para vender Hazard e contratar Mbappé, diz jornal

Após rir no gramado do Stamford Bridge na eliminação para o Chelsea na semifinal da Champions, Hazard virou moeda de troca para o Real Madrid. A diretoria merengue ficou tão irritada com a postura do belga, que já aceita dar um belo desconto na venda do jogador para poder financiar a compra de Mbappé, do PSG.

A informação foi publicada pelo jornal espanhol “Marca”, neste sábado.

Hazard foi comprado do Chelsea por 100 milhões de euros, mas hoje é avaliado em apenas 40 milhões pelo Transfermarkt, site especializado em transferências. O belga, que tem contrato até 2024, recebe 15 milhões de euros por temporada.

Desde a sua contratação para cá, o camisa 7 colecionou muitas lesões, além do desempenho bem abaixo dentro das quatro linhas. Em 40 jogos até aqui, marcou apenas quatro gols, três deles na atual temporada.

Vale lembrar também que, em 2019, quando chegou ao Santiago Bernabéu, Hazard foi bastante criticado pela forma física, uma vez que chegou ao clube bem acima do peso ideal. E desde este episódio, ainda não conseguiu se redimir junto ao clube e à sua torcida.