Espanhol

Real Madrid planeja renovação do elenco com astros do futebol mundial



Para o ataque, o time de Madri estaria pensando Na contratação de astros como Kylian Mbappé, nesta temporada e Erling Haaland, em 2022

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – Após uma temporada apática do Real Madrid, a imprensa espanhola afirmou que o clube da capital planeja uma renovação em seu elenco, começando pela comissão técnica e envolvendo a contratação de craques dos gramados mundial.

Foto: Divulgação / PSG

Com a saída eminente de Zidane do comando técnico do Real, ao que tudo indica, o treinador Massimiliano Allegri, ex-Juventus, assumiria o time, contando posteriormente com a contratação de astros mundiais.

Caso Allegri não seja contratado, ao que tudo indica, Raul, que treina o time B do Real Madrid e é ídolo do clube, parece ser a opção favorita.

Para o ataque, o time de Madri estaria pensando de forma ousada, buscando a contratação de astros como Kylian Mbappé, nesta temporada e Erling Haaland, em 2022, enquanto para a defesa, David Alaba estaria com um acordo encaminhado.

Nomes como Modric, Benzema e Sergio Ramos estão em final de contrato e podem deixar o clube nesta renovação. Para o meio de campo, o Real cogita a contratação de Pogba, do Manchester United, ou Eduardo Camavinga, promessa de 18 anos do Rennes.