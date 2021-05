Real Madrid vence Osasuna por 2 a 0 com gols de Militão e Casemiro, não deixa Atlético de Madrid disparar e segue forte na briga pelo título

Com o resultado, o time comandado por Zinedine Zidane vai a 74 pontos, em 2º lugar, e não deixa o líder Atlético de Madrid disparar. Mais cedo, os colchoneros haviam chegado aos 76 com o triunfo sobre o Elche.

O resultado também embala os merengues para o jogo de volta da semifinal da Champions, na quarta-feira, contra o Chelsea, em Stamford Bridge – a ida, em Madri, foi 1 a 1.

Em campo, o Real Madrid não foi bem no 1º tempo, mas teve leve superioridade e até conseguiu criar chances claras de marcar.

Em todas as suas chegadas, porém, a equipe da capital acabou parando no goleiro Sergio Herrera, em atuação espetacular.

Na 1ª oportunidade, aos 25, Hazard chegou completando cruzamento de chapa e viu o arqueiro fazer um milagre, mandando para escanteio.

Na cobrança do próprio córner, Militão acertou forte cabeçada, mas Herrera espalmou de forma maravilhosa e salvou de novo.

Na pressão, o Real chegou de novo aos 28, em mais uma testada de Militão, que o goleiro conseguiu agarrar em cima da linha.

No 2º tempo, o Madrid melhorou depois que Zizou tirou Vinicius Jr., em noite infeliz, e colocou Rodrygo.

Em uma de suas primeiras jogadas, aos 22, o ex-santista arriscou tiro cruzado, de fora da área, e tirou tinta da trave.

A pressão aumentou, e os blancos conseguiram abrir o placar na jogada aérea.

Aos 30, Militão se posicionou bem na área após cobrança de escanteio e, mesmo sem subir, cabeceou com perfeição para o fundo das redes.

O Osasuna sentiu o gol, se desarrumou em campo e o Real Madrid aproveitou para matar a partida quatro minutos depois.

Aos 34, Benzema arrancou pelo meio e, sem ser incomodado, enfiou para Casemiro, que entrou de surpresa na área. Ele deu um leve desvio com a ponta do pé e “matou” Sergio Herrera para ampliar.

Depois disso, foi só controlar a bola para comemorar uma vitória importantíssima na briga pelo título de LaLiga.

GOLS: Real Madrid: Militão e Casemiro

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militão, Varane (Nacho) e Marcelo (Gutiérrez); Asensio (Arribas), Casemiro, Blanco e Hazard (Isco); Vinicius Jr. (Rodrygo) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Hernández, David García e Sánchez; Moncayola, Torres (Barja) e Torro (Jony); Javi Martínez (Brasanac), Rubén García (Adrián López) e Ávila (Budimir) Técnico: Jagoba Arrasate

