Red Bull Bragantino x Santos: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE esse jogo do Paulistão | Futebol AO VIVO

Red Bull Bragantino x Santos se enfrentam neste sábado (1), às 20h00, pela décima rodada do Campeonato Paulista; jogo vale muito para ambas equipes. A transmissão desse jogo será pelo SporTV e também pelo Premiere.

O time de Bragança Paulista vem muito bem no Paulistão, onde é líder do seu grupo com 21 pontos. Caso empate hoje contra o Santos, já garante a classificação às quartas de final, como o primeiro do grupo C.

Claudinho, do Red Bull Bragantino. (Foto: Getty Images)



Já a equipe da baixada santista, vive uma fase um tanto quanto conturbada. Na tarceira colocação do seu grupo, o Peixe, ainda buscando uma vaga na róxima fase, começa a ficar de olho nos times que estão brigando para não cair. Hoje, o Santos tem 9 pontos, contra 7 do primeiro time fora da zona de descenso.

Marinho, na Bombonera. (Foto: Getty Images)



Red Bull Bragantino x Santos: assista o tempo real essa partida do Paulistão:

