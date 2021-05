Paulista

Red Bull Brasil x Rio Claro – Times embalados abrem às quartas de final



Os dois times fazem o confronto de ida nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 17 (AFI) – As quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2 serão iniciadas nesta terça-feira. O primeiro jogo é entre Red Bull Brasil e Rio Claro, às 11 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A partida de volta entre os dois times está marcada para sexta-feira, também às 11 horas, no Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro. Em caso de resultados iguais, a decisão será nos pênaltis.

Os dois times chegam nas quartas de final embalados por bons resultados. O Red Bull Brasil defende uma invencibilidade de seis partidas – três vitórias e três empates – e o Rio Claro não perde há sete jogos – três vitórias e quatro empates.

VOCÊ SABIA?

O Red Bull Brasil está aí apenas para fazer graça, já que não poderá subir. O clube pertence à empresa Red Bull, a mesma que controla o Red Bull Bragantino, hoje no Paulistão. Dois clubes da mesma empresa não podem jogar a mesma divisão.

Rio Claro goleou o Red Bull Brasil por 4 a 1 na fase de grupos (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Brasil)

E quando a Red Bull comprou o Braga, escolheu o campeão paulista de 1990 como prioritário. Diante disso, o RB Brasil tem que estar sempre abaixo da matriz. Ou seja, não poderá subir de divisão mesmo se for campeão do Paulista A2.

BAIXA

O técnico Vinícius Munho tem apenas um desfalque certo para escalar o Red Bull Brasil nesta terça-feira. O atacante Everton recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Monte Azul, por 2 a 1, e cumpre suspensão automática. No entanto, ele foi reserva na última rodada da fase classificatória.

REFORÇOS À DISPOSIÇÃO

Para escalar o Rio Claro, o técnico Alberto Félix ganhou mais três opções. Nesta segunda-feira, a diretoria azulina fechou as contratações do lateral-esquerdo Cesinha (ex-Iporá-GO) e dos atacantes Maikon Aquino (ex-Iporá-GO) e Matheus Sousa (ex-Pouso Alegre-MG).

O treinador está na expectativa também que o meia Gindre seja liberado pelo departamento médico. Ele está em reta final de recuperação. Desfalques certos são o goleiro Yuri, o lateral-esquerdo Acácio, o meia Wallace e o atacante Jobinho.