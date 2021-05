Redação do Enem: 3 dicas para escrever uma ótima introdução

Conforme estabelecido pelo Inep, a redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deve ser feita segundo a estrutura tradicional de um texto dissertativo-argumentativo. Portanto, além de defender uma tese ou ponto de vista, a redação deve ser composta por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Para muitos, encontrar a maneira mais adequada para iniciar o texto é um dos maiores desafios. De fato, a introdução do texto é uma parte de extrema relevância para o direcionamento da leitura pois deve apresentar o conteúdo a ser desenvolvido nas duas outras partes da do texto. Além disso, a introdução não deve ser muito longa. No caso da redação do Enem, cujo número máximo de linhas é 30, o ideal é compor a introdução em até cinco ou seis linhas.

Três dicas para criar uma boa introdução

1. Apresente o tema de maneira sucinta

Em primeiro lugar, a introdução deve conter a apresentação do tema. Portanto, inicie o seu parágrafo já tratando de maneira direta do tema proposto. O ideal é contextualizar o assunto e ser o mais objetivo possível apresentando o tema já nas primeiras frases. Lembre-se de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. É preciso ainda explicar o assunto de maneira sucinta para situar o leitor e despertar a sua curiosidade.

2. Evite iniciar o parágrafo com as mesmas palavras do título do texto

Ao iniciar o texto com os mesmos vocábulos usados no título, a introdução já começará de maneira repetitiva. Além disso, há o desperdício um espaço que poderia ser usado de maneira mais relevante para o resultado final. Por isso, aposte no uso de palavras sinônimas e use orações explicativas, bem encadeadas.

3. Introduza o linha sua argumentativa

A linha de raciocínio do autor deve aparecer logo na introdução. Portanto, ao final da introdução, apresente ao leitor a sua linha argumentativa. É preciso dar indícios de que tipo de argumentação você irá usar e o que irá defender. Não é necessário explicar a sua tese na introdução, mas apresentar a tese é crucial para delinear o seu projeto de texto.

