Referência no ataque, Cano expõe possível negociação com o Atlético: “A pessoa tem que ser profissional”

O Atlético iniciou a temporada de 2021 sabendo que precisaria mudar bastante se quisesse ser considerado um dos times favorito aos títulos nas competições que disputasse. Iniciando pela comissão técnica, que atualmente vem sendo comandada por Cuca, a diretoria foi ao mercado para se reforçar.









Mesmo tendo peças interessantes, colocou algumas prioridades e fez contratações bastante interessantes, casos de Nacho Fernández e Hulk, por exemplo. O camisa 7 vem dando retorno e já fez 6 gols nas primeiras 12 partidas com o manto do time mineiro.

Porém, meses atrás, outro nome foi especulado como possível novidade no Galo: Germán Cano, do Vasco. Ao ser convidado para participar do “Bola da Vez”, o argentino, que é considerado um xodó pela torcida carioca, falou sobre alguns rumores.

Cano vem se destacando desde 2020 – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Com um ano repleto de gols e com uma regulariade invejável, apesar da queda no Brasileirão, o gringo deixou claro que seu objetivo é devolver o Cruz-Maltino na primeira divisão. Além disso, ao ser questionado sobre uma possível negociação com o Galo, não titubeou.

“O Atlético-MG não me procurou. Não preciso dizer quais eram as equipes que me queriam. Não faz sentido. E também por respeito ao Vasco. Então, prefiro guardar pra mim e saber que, talvez, as coisas não aconteçam. A pessoa tem que ser profissional, trabalhar na instituição em que está e ser responsável”, afirmou, conforme publicado pela ESPN.