Relacionamentos interpessoais no trabalho – Como cultivá-los?

Os relacionamentos interpessoais no trabalho podem impactar no nosso rendimento e até mesmo em nossa aprendizagem no ambiente corporativo. É através das interações com nossos colegas que conseguimos absorver novas experiências, ideias e perspectivas de vida. Com isso, crescemos, nos desenvolvemos e abrimos a mente para muitas coisas.

Sendo assim, para que você possa cultivar bons relacionamentos interpessoais no trabalho, acompanhe esse nosso conteúdo de hoje e saiba mais!

Como cultivar bons relacionamentos interpessoais no trabalho

Cultivar bons relacionamentos no trabalho vai além de ter um clima organizacional tranquilo e saudável; mas sim, essa atitude está associada com o nosso crescimento pessoal e até mesmo nosso autoconhecimento. Por isso, veja as nossas dicas a seguir e já comece a colocá-las em prática hoje mesmo:

1- Comece a praticar a escuta ativa no trabalho

Você já ouviu falar em escuta ativa? Essa habilidade diz respeito ao fato de você conseguir prestar atenção no que o outro está falando, de uma maneira intensa e verdadeira. Isto é, para praticar a escuta ativa é preciso fugir do piloto automático e se atentar para cada detalhe e palavra enunciada pelo outro.

Assim você não deixa informações importantes passarem despercebidas e a outra pessoa perceberá o seu cuidado em escutá-la verdadeiramente.

2- Desenvolva a sua empatia antes de tomar uma ação ou falar algo

Antes de tomar uma ação ou responder a outra pessoa de qualquer forma, busque desenvolver a sua empatia colocando-se no lugar do outro. Especialmente quando você vai dar um feedback negativo, os relacionamentos interpessoais no trabalho podem ficar abalados. Por isso, meça as palavras e imagine como seria se fosse o contrário.

3- Demonstre abertura para feedbacks

Ao mesmo tempo em que você deve ser empático ao dar um feedback, demonstre-se aberto para recebê-los. Pessoas que não dão atenção ou se esquivam do feedback podem demonstrar arrogância e falta de acessibilidade no relacionamento, o que dificulta a nutrição de relações saudáveis.

4- Respeite o espaço da outra pessoa

Se a outra pessoa não estiver aberta para conversar ou trocar ideia, respeite isso. Não tente ser aquela pessoa “amiga de todos”, que força relações e fica invadindo o espaço alheio. Além de ser deselegante, pode fazer com que você fique cada vez mais excluído dentro dos relacionamentos interpessoais no trabalho.

5- Jamais nutra comentários negativos e pejorativos

Mesmo que a fofoca no trabalho chegue até você, jamais nutra comentários pejorativos sobre a outra pessoa e muito menos leve essa “informação” adiante. Lembre-se da etapa de se pôr no lugar do outro, ok? Imagine se fosse com você? Se estivessem falando sobre você? A atitude de levar adiante não seria nada agradável, não é mesmo?

Portanto, sempre que perceber esse tipo de comportamento na outra pessoa, tente desconversar e nunca concorde ou dê uma opinião pessoal de maneira pejorativa. Isso pode manchar a sua imagem e pode minar todos os seus relacionamentos interpessoais no trabalho. Lembre-se sempre disso!

Assim, certamente você construirá relações mais sólidas, consistentes e que lhe ajudarão a ter resultados positivos no dia a dia de trabalho.