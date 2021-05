Relógio Biológico Pode Ajudar nos Estudos: Entenda Aqui!

Você sabia que o relógio biológico pode ajudar nos estudos e assim lhe impulsionar em sua carreira acadêmica? Pois é! Esse pode ser um detalhe que tem passado despercebido por você, mas temos certeza de que se você analisar a situação com mais atenção, perceberá o quanto isso faz sentido.

Pensando nisso, elaboramos esse guia com informações sobre como o seu relógio biológico afeta a sua rotina de estudos, e qual a melhor maneira de começar a “regulá-lo”. Acompanhe e entenda.

Saiba como o relógio biológico pode ajudar nos estudos

O seu relógio biológico pode ajudar nos estudos a partir do momento em que ele impacta na sua disposição, motivação e até mesmo concentração. Veja como:

1- Mais disposição e atenção ao ter contato com a luz natural

Quando temos contato com a luz natural, especialmente se nos expomos ao sol, a tendência é que o nosso cérebro reconheça que é dia. Assim, o nosso relógio biológico age a partir do momento em que a nossa mente fica mais desperta, o que nos ajuda a ter mais motivação e disposição para estudar. Por isso, acordar cedinho e tomar um banho de sol pela manhã pode lhe ajudar a estudar melhor.

2- Sono mais qualificado que melhora a memorização

Quando o nosso relógio biológico está organizado e regulado, tendemos a ter sono sempre no mesmo horário, à noite. Isso nos ajuda a dormir mais, descansando profundamente e melhorando a nossa memorização. Afinal, a memorização está relacionada diretamente ao sono, pois é quando dormimos que o nosso cérebro faz a “limpa” na memória, tirando o desnecessário e armazenando informações novas.

3- Saúde cerebral que faz toda a diferença

Ao conseguirmos regular o nosso relógio biológico, a nossa saúde cerebral fica protegida e tendemos a ter um cérebro mais ativo, saudável e equilibrado. Quando dormimos bem, regulamos nosso relógio para as atividades de concentração e distração, tendemos a ter uma mente muito mais preparada para aprender e absorver novos conhecimentos.

4- Sensação de bem-estar ao ter uma rotina equilibrada

O relógio biológico pode ajudar nos estudos a partir do momento em que, com ele regulado, nos sentimos mais dispostos, felizes e com sensação de bem-estar. Para exemplificar, pense na última vez que você acordou relativamente cedo, sem sono, e conseguiu concluir todas as suas tarefas ao longo do dia. Parece algo interessante, não é mesmo?

Esse bem-estar nos motiva a buscar novos desafios e nos faz seguir em frente, desenvolvendo os nossos estudos da melhor maneira.

Regule o seu relógio de maneira gradativa

Lembre-se de que para regular o seu relógio biológico é preciso paciência e persistência. Não tente fazer isso da noite para o dia, pois você apenas se frustrará e poderá desistir dessa empreitada. Portanto, busque mudar os seus hábitos aos poucos, indo dormir, a cada semana, 30 minutos mais cedo.

Ao mesmo tempo, foque em uma alimentação saudável e inclua exercícios físicos em sua rotina. Tudo isso, combinado com um bom plano de estudo, irá lhe ajudar a regular o seu relógio biológico e assim melhorar os seus resultados acadêmicos. Bons estudos!