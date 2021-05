Paraense

Remo acerta com dois jogadores do Paulistão e anuncia duas saídas



O zagueiro Suéliton e o atacante Rafinha chegam para integrar o elenco comandado pelo técnico Paulo Bonamigo

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – Após o modesto terceiro lugar no Campeonato Paraense, o Remo agora pensa no Campeonato Brasileiro Série B, que inicia no fim deste mês. E algumas mudanças já começaram a ser feitas no elenco. O clube informou duas contratações e duas saídas.

CONTRATAÇÕES

O zagueiro Suéliton e o atacante Rafinha chegam para integrar o elenco comandado pelo técnico Paulo Bonamigo.

Suéliton, de 29 anos, natural de Guarabira-PB, estava disputando o Paulistão pelo Ituano. Já passou também Ponte Preta, Oeste, Santo André, ABC, Cuiabá, entre outros.

Rafinha atuou pelo Mirassol no Paulista deste ano. O atleta já passou por clubes como Osasco Audax, Ponte Preta, Athletico-PR, ABC, Ferroviária, Ceará, Goiás, entre outros.

SAÍDAS



As saídas ficam por conta do lateral-esquerdo Felippe Borges e o meia Renan Oliveira, que não renderam o esperado.



“A diretoria do Clube do Remo informa que o lateral-esquerdo Felippe Borges e o meia Renan Oliveira não fazem mais parte do elenco azulino para a sequência da temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo com os atletas.

O clube agradece aos jogadores pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios”, disse.