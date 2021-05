Remo segue rumor e oficializa chegada de zagueiro ex-Guarani

Brasileiro

Time da Série B segue rumor e oficializa chegada de zagueiro ex-Guarani



O novo clube do zagueiro Romércio, de 24 anos, é o Remo, onde já foi oficializado como reforço

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belém, PA, 21 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou o acerto na última quinta-feira (21), o Remo confirmou o rumor e nesta sexta-feira (21) confirmou a chegada do zagueiro Romércio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor saiu do Guarani há dois dias, onde estava disputando o Paulistão.

Remo segue rumor e oficializa chegada de zagueiro Romércio

“O zagueiro Romércio é o novo reforço do Rei da Amazônia para a temporada! O atleta pernambucano tem 24 anos e possui passagens por Coritiba e Guarani, onde esteve por último. Bem-vindo ao Leão Azul!”, postou o Remo nas redes sociais.

O pernambucano, de 24 anos, estava no Bugre desde o começo de 2020 e fez 36 jogos, sendo 29 deles como titular. Marcou dois gols, um no Paulistão 2020 e outro na última edição da Segundona.

BEM EXPERIENTE

Apesar de jovem, o zagueiro já tem uma experiência considerável. Romércio tem base no Náutico e no Coritiba.

No Coxa Branca, o zagueiro jogou por cinco temporadas, entre 2015 e 2019, mas subiu para o profissional somente em 2018, jogando até 2019, em 42 partidas.