Renato Gaúcho aceita reduzir salário para comandar Corinthians

Carol Portaluppi em SP? Renato aceita reduzir salário para comandar Corinthians



Renato Gaúcho está sem clube desde que deixou o Grêmio e chegaria para substituir Vagner Mancini

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – O mercado da bola se agitou com a demissão de Vagner Mancini. O Corinthians corre contra o tempo para acertar com um novo técnico até a estreia do Campeonato Brasileiro, no domingo, 30 de maio. Entre tantos nomes cogitados, o de Renato Gaúcho ganhou força nesta segunda-feira.

Mas o quebrado Corinthians teria dinheiro para pagar o multicampeão pelo Grêmio? Informações de bastidores dão conta de que Renato Gaúcho foi oferecido ao Corinthians e aceitou reduzir sua pedida salarial para dirigir o combalido Timão.

Renato Gaúcho sabe que, se for bem no clube paulista, suas chances de Seleção Brasileira aumentam consideravelmente. Vide Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes e Tite que saíram do Timão e foram para a Seleção Canarinho.

Carol vem pra São Paulo? (Foto: Reprodução)

O pai de Carol Portaluppi está sem time desde que deixou o Grêmio. Renato chegaria para pegar um time desacreditado, com jogadores experientes em baixa como Cássio, Fábio Santos, Jô e cia., além de garotos ainda em formação e sendo testados em 2021. No Corinthians, o treinador ainda reencontraria Ramiro e Luan, jogadores que atuaram em seu Grêmio.

Fora da final do Paulistão e antes da estreia no Brasileirão contra o Atlético-GO, o Corinthians terá que cumprir tabela pelo Grupo E da Sul-americana. Nesta quinta-feira, os paulistas pegarão o Sport Huancayo-PER, em casa.