Após rejeitar Corinthians, Renato Gaúcho afirma: ‘Trabalhar no RJ seria melhor’



O ex-técnico do Grêmio participou na tarde desta sexta-feira (21) de um evento de revitalização da Calçada da Fama do Maracanã

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 21 (AFI) – Apesar de estar ‘desempregado’ a agenda de Renato Gaúcho segue movimentada. Tanto que nesta sexta-feira (21), o ex-técnico do Grêmio participou de um evento de revitalização da Calçada da Fama do Maracanã e abriu o jogo sobre seu futuro. Ele falou sobre ter rejeitado a proposta do Corinthians e não escondeu o desejo de treinar um time do Rio de Janeiro.

“No momento quero curtir minha família. É lógico que, se um dia eu tiver que voltar a trabalhar no Rio de Janeiro, seria melhor em termos de que estaria próximo da minha família, moro aqui há mais de 30 anos, tenho meus negócios, minhas famílias, o que tenho está no Rio de Janeiro.

Seria unir o útil ao agradável. Mas eu sou profissional e, daqui a pouco, quando eu cansar, se aparecer propostas, vou estudar todas com carinho. Quando eu cansar e sentir saudade, daqui a pouco eu volto”, disse o comandante, que ainda completou.

Após rejeitar Corinthians, Renato Gaúcho afirma: ‘Trabalhar no RJ seria melhor’

“Foi mais ou menos a conversa que eu tive com o presidente do Santos.

Eu saí do Grêmio porque estava há muito tempo longe da minha família, foram mais de cinco anos lá no Sul, pandemia, mal dava para vir na ponte aérea.

Agora teve interesse do Corinthians, foi basicamente a mesma conversa que eu tive com o presidente.

Agradeço o carinho dos dois clubes, as duas torcidas me trataram muito bem.

Não é que eu não quisesse trabalhar, mas pra quem ficou praticamente cinco anos só em ponte aérea, longe da família“.

Depois do ‘não’ de Renato Gaúcho, o Corinthians já trabalha em busca de um ‘plano B’. Agora, o principal alvo da diretoria alvinegra é o uruguaio Diego Aguirre, que atualmente está sem clube.

RENATO GAÚCHO NO HALL DA FAMA DO MARACANÃ