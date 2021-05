Renner anuncia 370 vagas de emprego em todo o Brasil

As Lojas Renner, uma das maiores redes varejistas do Brasil, anunciou a abertura de 370 vagas de emprego em todo o Brasil. Há chances para contratação efetiva e temporário, em posições que vão de jovem aprendiz e estagiário à gerência.

As oportunidades são para atuação nos escritórios administrativos e nas lojas da empresa nos estados de Sergipe, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Amazonas e Rondônia.

Podem concorrer profissionais interessados nos cargos de agile coach, agile master, analista contábil, analista de arte, analista de atendimento e serviços de TI, analista de conteúdo, analista de dados, analista de ecommerce, analista de estoque e inventários, analista de gestão ambiental, analista de gestão de fornecedores, analista de gestão de riscos, analista de infraestrutura, analista de M&A, jovem aprendiz, assistente administrativo, assistente de loja, coordenador de marketing, coordenador de conteúdo, coordenador de sistemas, desenvolvedor backend, desenvolvedor de automação de software, especialista de expansão, especialista de capacidade e performance de TI, fiscal de loja, gerente de agilidade, gerente de capacidade e ativos de TI, gerente de loja, platform owner, supervisor de manutenção, supervisor de logística e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o salário e os benefícios oferecidos. No entanto, a empresa tem orgulho de dizer que conta com um ambiente de trabalho dinâmico, no qual experiência, aprendizado e inovação acontecem o tempo todo.

Atualmente, a Renner está entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, entre as melhores em Gestão de Pessoas e entre as principais empresas listadas no índice da Bolsa para questões sociais, ambientais e de governança.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades devem acessar a página de carreira da empresa na plataforma Gupy para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo, conforme necessidade das lojas e escritórios.