Renove os fios: confira cinco tintas naturais para pintar o cabelo em casa

Pensando em inovar a cor dos cabelos, mas tem medo de estragar? Você pode utilizar tintas naturais para pintar os fios. Existem alguns extratos de plantas, como camomila, henna e hibisco, que servem como tintura, que realçam o pigmento e o brilho natural. Pensando nisso, o site Tua Saúde, separou cinco receitas para mudar as madeixas em casa. Confira:

A beterraba possui uma substância chamada betacaroteno, que tem função antioxidante e possui um pigmento avermelhado que pode ser usada para realçar a coloração avermelhada dos fios de cabelos e também é indicada para dar brilho. Para fazer a tinta natural com beterraba, basta seguir as instruções a seguir.

1 beterraba picada

1 litro de água

Colocar a beterraba numa panela e deixar cozinhar por aproximadamente 30 minutos. Depois, utilizar a água avermelhada do cozimento da beterraba para passar no cabelo depois de lavado e não enxaguar. A água onde cozinhou a beterraba pode ser guardada em um recipiente e aplicada sempre nos cabelos como o último enxague.

A henna é um corante natural extraído da planta Lawsonia inermis e é usado, muitas vezes, para fazer tatuagem temporária e para engrossar a sobrancelha. Porém, a henna tem substâncias que ajudam a equilibrar o pH do couro cabeludo e por causa dos seus pigmentos, pode ser usada para deixar a coloração avermelhada no cabelo. O ideal é fazer a pintura com este produto, com auxílio de um cabeleireiro profissional.

1/2 xícara de chá de pó de henna

4 colheres (de sopa) de água

Misturar a água com o pó de henna até que vire uma pasta, colocar um plástico filme em cima e deixar descansar por cerca de 12 horas. Depois, passe óleo de coco no contorno do cabelo para que a henna não manche a pele e com auxílio de uma luva passe o produto nas mexas do cabelo. Deixe a henna agir de 15 a 20 minutos, em seguida lave e hidrate o cabelo.

A camomila é uma planta utilizada em muitos produtos cosméticos, como shampoos e máscaras hidratantes, pois possui substâncias como apigenina, capaz de clarear os fios de cabelo, deixando-os mais iluminados e com coloração dourada e castanho-amarelado. Os efeitos da camomila não são instantâneos, por isso, para verificar os efeitos do uso são necessários vários dias de uso.

1 xícara de flores secas de camomila

500 ml de água

Ferver a água e colocar as flores secas de camomila, tapar o recipiente e esperar esfriar. Em seguida, deve-se coar a mistura e enxaguar os fios de cabelo, deixando atuar por 20 minutos. Depois, pode-se lavar o cabelo normalmente, com hidratante ou condicionador. Veja mais outras opções de receitas caseiras com camomila para clarear o cabelo.

O hibisco é uma flor com substâncias flavonoides que possui um pigmento avermelhado e por isso pode ser usada como tinta natural para o cabelo. Esta planta também é capaz de controlar a caspa, reduzir os efeitos dos raios ultravioletas sobre os fios de cabelo e ajuda no crescimento capilar. O chá de hibisco pode potencializar a cor do cabelo e fazer com que os fios fiquem mais avermelhados.

1 litro de água

2 colheres (de sopa) de hibisco seco

Colocar o hibisco seco na água fervendo e deixar descansar por 15 minutos. Em seguida, é necessário coar a solução, aplicar o chá sobre os cabelos limpos, deixar agir por 20 minutos e lavar o cabelo como de costume. Alguns locais vendem o hibisco em pó, que pode ser misturado a henna e isto dá um efeito mais ruivo aos fios de cabelo.

Uma outra boa tinta natural para o cabelo é o chá preto que pode ser aplicada nos cabelos castanhos, pretos ou grisalhos. Para fazer esta tinta natural com chá preto, deve-se seguir as seguintes indicações.

3 xícaras de água

3 colheres (de sopa) de chá preto