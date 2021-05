Resultado Sorteio Rio de Prêmios 659 – 02/05/2021

Confira o resultado Sorteio Rio de Prêmios 659, que será realizado dia 02/05/2021 (domingo) às 09:00h. Nas dependências da Record/Rio. O Rio de Prêmios é um produto lotérico de múltiplas chances da LOTERJ – Loteria do Estado do Rio de Janeiro.

O Rio de Prêmios voltou e nós, aqui do MidasSorte, estamos, como sempre, divulgando os resultados!

Os Resultados iniciais são colocados durante e logo após os sorteios…

Nessa edição do Resultado Sorteio Rio de Prêmios 659, você concorre ao Prêmio Principal de R$ 200.000,00!!!. Para ganhar a Pessoa deverá acertar as 20 (vinte) dezenas no Quadro de seu bilhete. Se ocorrer mais de uma Pessoa, o Prêmio é dividido. Para isso, será realizado um sorteio onde serão extraídas tantas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 (vinte) dezenas no Quadro de Números de seu Bilhete.

Teremos ainda, nesse Resultado Sorteio Rio de Prêmios 659, um prêmio de R$ 40.000,00 que será dividido entre todos os bilhetes que:

– acertarem 19 dezenas no Quadro de Números do Bilhete.