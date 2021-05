Resumo BBB21 01/05: papo sobre tretas antigas, desabafos, choro, especulações e banho de piscina agitam manhã e início da tarde | resumo

Manhã de sábado, solzinho, calmaria… no BBB21, não! Cara a cara com o último Paredão da edição, os confinados já acordaram daquele jeitinho: relembrando os principais acontecimentos da casa, falando de tretas antigas, relatando conversas que tiveram com outros colegas de confinamento e, é claro, especulando muito sobre a Eliminação de amanhã! 🥵