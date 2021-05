Resumo BBB21 01/05: Treta entre sisters, reconciliação, reflexões e expectativa para a festa são os destaques | resumo

O sábado chegou com muitas emoções, minha gente! 🥺 Claro, só faltam 3 dias para a Final do BBB21, não é mesmo? Com isso, todos – lá dentro e aqui fora – ficamos com o coraçãozinho partidinho. 💔 Mas calma que tem muita coisa para acontecer ainda. Uma delas é que hoje, 01/05, tem festaaaa!!! 🎉🎉🎉 Olha isso: o Top 4 vai curtir apresentações virtuais de artistas conhecidos no Brasil e no mundo durante a Festa ‘Memórias’. Entre as atrações internacionais, estão Justin Bieber e David Guetta . Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença , Luan Santana , Wesley Safadão e muito mais! Tô passada! 😲

Enquanto esse momento mara não chega, vamos falar do que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Na manhã e no início da tarde, teve papo sobre tretas antigas, desabafos, choro, especulações e banho de piscina. Já à tarde e no início da noite, Camilla de Lucas e Juliette protagonizaram uma treta, ou melhor, tretinha. Elas logo se resolveram. Fofas. 🥰

Teve ainda reflexão e finalista revelando estar se sentindo nas nuvens. Quer saber mais detalhes? Eu sei que você quer. Então cola no resumo da #RedeBBB e fique por dentro de tudo. Vem! 😉👊

Eita, treta nessa altura do campeonato? Teve! Na cozinha, Juliette e Camila de Lucas arrumavam as compras. A paraibana pediu para a sister guardar os biscoitos em outro lugar, mas a carioca justificou dizendo que sempre guardou ali. Um pouco depois, Juliette foi para o Quarto Cordel e questionou Camilla de Lucas: “Você ficou chateada com o negócio do biscoito?“. A influenciadora afirmou que sim. Xiii…

As duas seguiram discutindo sobre o melhor lugar para guardar os biscoitos no VIP. A pernambucana começou a chorar. “Vocês passaram o dia inteiro, eu fiquei sozinha o tempo inteiro e a agora por causa de um biscoito a pessoa sai de perto de mim?“, desabafou a sister. A influenciadora e Gilberto, que também estava no quarto, tentaram tranquilizá-la.

Juliette chora e dispara: ‘Por causa de um biscoito a pessoa sai de perto de mim’

Depois, Gilberto foi até Fiuk, que fazia o almoço da galera, para contar a ele o que aconteceu. “Já deu cachorrada ali agora“, disse ele. “Jura? O que aconteceu?”, perguntou o cantor.

“Já vou fazer fofoca. Foi por causa do biscoito, não sei o quê… Juliette disse que está sozinha. Eu falei: ‘Não, menina, ninguém está sozinho, está todo mundo junto'”, explicou o pernambucano.

“Juliette está sozinha, como se eu e a Camilla estivéssemos deixando ela sozinha. Os três estão no Paredão, gente. Eu estou no meu sétimo Paredão, pelo amor de Deus”, continuou o brother.

Gilberto fala sobre desentendimento entre sisters e reclama: ‘Os três estão no Paredão’

Bora fazer as pazes, gente?! 😊

Camilla de Lucas chamou Juliette para comer. A advogada diz que não iria porque estava triste. A influenciadora digital de Nova Iguaçu rebateu a amiga dizendo que todos estão. A paraibana chama a sister para perto. As duas então riram e se abraçaram na sequência.

“Está brigando por causa de uma besteira”, disse a advogada. “Eu não estava brigando“, respondeu a influenciadora. Abraçadas, Juliette disse que está com medo, e a carioca afirmou que também está.

Após desentendimento, sisters se abraçam

Em seguida, Gilberto comentou com as sisters: “É isso o que eu estou falando, os monstros da nossa cabeça vão criando coisas por causa do sentimento. Eu entendo bem isso, eu entendo muito. Só que, agora, é hora de… nós somos finalistas do Big Brother. Mesmo quem sai hoje é finalista. Então, eu estou muito tranquilo. Como fã do BBB, a minha trajetória aqui dentro, ouvir o Tiago (Leifert) dizer que vai ser um superparedão… para mim, eu já ganhei o Big Brother, menina“.

Camilla diz para Juliette após desentendimento: ‘Isso aí é só coisa da sua cabeça’

Ah, e falando nisso: já votou hoje?! Foco no Gshow! 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Camilla De Lucas, Gilberto ou Juliette?

Quiz Reta Final BBB21: Quem falou isso dentro da casa?

Fiuk cozinhava na companhia de Gilberto e eles falavam sobre o jogo. O paraibano comentou que gostaria muito de ser finalista. “Nunca imaginei chegar aqui“, falou o brother. “E eu estou nas nuvens. Eu não estou acreditando. Toda tensão… Mas agora estou sentindo uma coisa tão gostosa“, emendou o artista. “Tão legal”, continuou ele.

Fiuk, finalista do BBB21, comenta com o emparedado Gilberto: ‘Eu estou nas nuvens’

O papo seguiu e eles falaram da amizade que surgiu entre eles desde o início do programa e que foi fortalecendo ao longo do jogo. O ator e cantor ainda lembrou da promessa que eles fizeram, se voltassem do Paredão em que estavam juntos, e que foi cumprida. Os brothers deram um selinho e pularam na piscina sem roupa. “Foi o auge do Big Brother“, disse o pernambucano, sorrindo.

Fiuk rememora promessa cumprida com brother após se salvar do Paredão com Gilberto

‘BBB Dia 101’: pela primeira vez, participantes irão se reencontrar na casa do BBB21

Camilla de Lucas conversava com Juliette no camarim e revelou que esqueceu de fazer um vídeo para as suas redes antes de entrar na casa mais vigiada. “Faltou um (vídeo), se eu tivesse na Final… Lembro que faltou esse… A probabilidade de eu chegar na final é muito difícil“, disse sobre a forma que pensava.

“Estou pensando como lá atrás eu achava que seria impossível chegar até no Top 4… Eu não conseguia visualizar. A gente acredita, mas sabe quando não consegue visualizar?“, continuou a sister.

Camilla diz para Juliette: ‘Lá atrás eu achava que seria impossível chegar até no Top 4’

Antes de todas as festas do BBB21, os brothers aproveitam os petiscos que recebem na casa mais amada do Brasil. E neste sábado, dia de balada, não foi diferente, né? Hummmm… 😋 Assim que escutaram o som da despensa, eles correram até o local e tentam abrir a porta. “Abre a porteira“, pediu Camilla de Lucas.

Ela, Gilberto e Juliette vibraram ao ver os comes e bebes. Mais cedo, estavam na dúvida se teria ou não uma festa do TOP 4 na noite deste sábado.

No BBB21, brothers recebem petiscos pré-festa — Foto: Globo

Depois das comidinhas e bebidinhas… figurinos. Uhulll… 🎉🎉🎉 Momento delícia também, né? 😄 Assim que entraram na despensa, eles ficaram eufóricos. Camilla de Lucas, Juliette e Gilberto se encantaram com as roupas e disseram que o look tem “cara de Final”.

Brothers recebem figurino da Festa ‘Memórias’ e gritam ao ver seus avatares no telão

Confira todos os vídeos 👇

Por enquanto, é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até logo! 👋